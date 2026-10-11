Цыбульский: ремонт трассы Обозерская — Щукозерье готов на 70%

В Плесецком округе отремонтируют первые шесть километров трассы, ведущей к железнодорожной станции Обозерская: старое покрытие уже снято, уложен выравнивающий слой, а завершить работы планируется до конца октября.
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