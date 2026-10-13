Собянин: ещё пять БПЛА сбито на подлёте к Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что российская система ПВО отразила атаку ещё пяти летевших на Москву беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Михалков заявил, ...
- ЮЗ Sky News: пассажи...
- В Израиле задержа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым