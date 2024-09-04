МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

39 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Хлусова
    Конечно, Владимир Соколов, конечно, хочу, чтобы Вы ещё раз напечатали тот же ответ 😁 Потому что я до сих пор ответа ...Муж спал с девочк...
  • Татьяна Хлусова
    "Ради детей" - это как? Ради того, чтобы дети имели счастье расти в семье с папой-неадекватом?Пустить ли обратн...
  • ВераВерная
    А муж пока не в курсе)))Или вы заводите д...

Пустить ли обратно мужа?

Пустить ли обратно мужа?

Развелась с мужем который мог вспыхивать на ровном месте,а если я рот открою,то всё летало и я тоже.Мог побить технику которую сам же и купил,прошел год после развода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Взрослые люди не меняются. Можно на время загнать свою агрессию вглубь, но она обязательно снова проявится. Решать вам. Общаться с детьми муж может когда захочет, отец им нужен, а вот сходиться ли с мужем вам, это вопрос.
Ответить
17 час.
Мария Косолапова
Правильно вы думаете, что муж не изменится, правильно что не пускаете обратно, дело дойдет и до побоев, о чем он думал когда так агрессивно вел себя с вами
Ответить
10 час.
Татьяна Хлусова
&quot;Ради детей&quot; - это как? Ради того, чтобы дети имели счастье расти в семье с папой-неадекватом?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх