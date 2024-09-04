Пустить ли обратно мужа?

ВераВерная Взрослые люди не меняются. Можно на время загнать свою агрессию вглубь, но она обязательно снова проявится. Решать вам. Общаться с детьми муж может когда захочет, отец им нужен, а вот сходиться ли с мужем вам, это вопрос.

Мария Косолапова Правильно вы думаете, что муж не изменится, правильно что не пускаете обратно, дело дойдет и до побоев, о чем он думал когда так агрессивно вел себя с вами