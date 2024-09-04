Развелась с мужем который мог вспыхивать на ровном месте,а если я рот открою,то всё летало и я тоже.Мог побить технику которую сам же и купил,прошел год после развода.
Пустить ли обратно мужа?
Комментарии
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ВераВерная
Взрослые люди не меняются. Можно на время загнать свою агрессию вглубь, но она обязательно снова проявится. Решать вам. Общаться с детьми муж может когда захочет, отец им нужен, а вот сходиться ли с мужем вам, это вопрос.
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17 час.
Мария Косолапова
Правильно вы думаете, что муж не изменится, правильно что не пускаете обратно, дело дойдет и до побоев, о чем он думал когда так агрессивно вел себя с вами
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10 час.
Татьяна Хлусова
"Ради детей" - это как? Ради того, чтобы дети имели счастье расти в семье с папой-неадекватом?
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1 час.
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