С нами не соскучишься!

Что потерял мир, когда греки завоевали Трою, а арии — дравидов. Легенды тёмных времён в Европе и Азии полны восторгов перед погибшими цивилизациями, развитыми так высоко, что слушатели этих легенд едва могли поверить.