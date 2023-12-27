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Что потерял мир, когда греки завоевали Трою, а арии — дравидов

Что потерял мир, когда греки завоевали Трою, а арии — дравидов

Что потерял мир, когда греки завоевали Трою, а арии — дравидов. Легенды тёмных времён в Европе и Азии полны восторгов перед погибшими цивилизациями, развитыми так высоко, что слушатели этих легенд едва могли поверить.

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