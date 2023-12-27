Что потерял мир, когда греки завоевали Трою, а арии — дравидов. Легенды тёмных времён в Европе и Азии полны восторгов перед погибшими цивилизациями, развитыми так высоко, что слушатели этих легенд едва могли поверить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии