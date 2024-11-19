Школьница из Щукина получила титул Маленькой принцессы мира

А вы знали, что на Авиационной улице живёт самая настоящая принцесса красоты? Четвероклассница школы «Ювенес» девятилетняя Диана Комендантова победила в международном конкурсе красоты и таланта среди девочек «Маленькая принцесса мира», организованном Всемирной лигой красоты и моды.