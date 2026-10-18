Валентин Балашов, глава ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, объяснил, почему 60% консервированного тунца в России приходится на импорт из Китая, Вьетнама и других тропических стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Александр Высоких...
- "Нас надули?": Но...
- Лукашенко одобрил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым