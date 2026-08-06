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7 августа Православная Церковь чтит память святой праведной Анны

7 августа Православная Церковь чтит память святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Один из престолов нового храма, построенного у Громковского кладбища, назван в честь святой праведной Анны.

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