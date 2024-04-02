БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане, в ОЭЗ «Алабуга» организаторам атак дали решительную отповедь

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. 2 человека ранено.Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин? Не получится!» — сказано в Телеграм-канале ОЭЗ «Алабуга» https://t.