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БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане, в ОЭЗ «Алабуга» организаторам атак дали решительную отповедь

БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане, в ОЭЗ «Алабуга» организаторам атак дали решительную отповедь

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. 2 человека ранено.Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин? Не получится!» — сказано в Телеграм-канале ОЭЗ «Алабуга» https://t.

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