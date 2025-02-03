«Монреаль» проиграл 5 матчей подряд. Сен-Луи посадил Лайне и Дака на скамейку в 3-м периоде игры с «Анахаймом»

«Канадиенс» уступили «Анахайму» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Главный тренер канадского клуба Мартен Сен-Луи остался недоволен игрой второго звена команды (Алекс Ньюхук, Кирби Дак, Патрик Лайне).
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