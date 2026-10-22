10-й Глобальный саммит по энергоэффективности в области ИКТ, организованный Huawei в Вене 14–15 октября, собрал операторов, TowerCo, поставщиков энергетических услуг, агрегаторов и аналитиков вокруг общего вывода: телекоммуникационные сайты должны превратиться из пассивных потребителей энергии в активных потребителей энергии, которые генерируют, хранят, управляют и торгуют электроэнергией.