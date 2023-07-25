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В Британии наступают наши 90-е. Sky News: военные вынуждены выбирать - или поесть, или съездить домой на выходные

В Британии наступают наши 90-е. Sky News: военные вынуждены выбирать - или поесть, или съездить домой на выходные

А помните, как это было в те времена у нас? Талоны и пустые полки. Оставленные бандитами без квартир бомжи и пытающиеся хоть как-то выжить военные, экономящие на всём.

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Комментарии
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НС
Нина Синельникова
Похоже на дремучий пропагандистский пост времен Хрущева. Ссылка только на сомнительный Sky News и без дат
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17 час.
Natalija Osminina
Перестройка идет на Запад. Таковы законы эволюции. Евросоюз точно так  же распадетсмя, как Советский союз.  В ЕС идет такая же деиндустриализация, инициируемая американцами, как и было в СССР. Закрытие предприятий, безработица, нищета.
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10 час.
Natalija Osminina
У россиян был вариант уехать на заработки на Запад.  А у европейцев выбора нет- с Запада уже бежать некуда-везде будет полная задница.
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10 час.

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