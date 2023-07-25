В Британии наступают наши 90-е. Sky News: военные вынуждены выбирать - или поесть, или съездить домой на выходные
А помните, как это было в те времена у нас? Талоны и пустые полки. Оставленные бандитами без квартир бомжи и пытающиеся хоть как-то выжить военные, экономящие на всём.
Комментарии
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Похоже на дремучий пропагандистский пост времен Хрущева. Ссылка только на сомнительный Sky News и без дат
Перестройка идет на Запад. Таковы законы эволюции. Евросоюз точно так же распадетсмя, как Советский союз. В ЕС идет такая же деиндустриализация, инициируемая американцами, как и было в СССР. Закрытие предприятий, безработица, нищета.
У россиян был вариант уехать на заработки на Запад. А у европейцев выбора нет- с Запада уже бежать некуда-везде будет полная задница.
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