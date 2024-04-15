Политика как он...
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Политика как она есть

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С чем прибыл Олаф Шольц в Китай и как его встретили

С чем прибыл Олаф Шольц в Китай и как его встретили

Как думаете - чью руку трясет канцлер Германии Олаф Шольц? "Важный месседж,- пишет под снимком Reuters.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Не искреннее рукопожатие - только пальцами
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9 час.
Николай Денисов
Правильно земляк! Бывал я и в Москве и в Питере в советское время, но сейчас носа туда не сую. Не то что боюсь, но  смотрю онлайн трансляции  из этих городов и удивляюсь количеству &quot; понаехавших гастарбайтеров&#39;! Их с каждым годом все больше, а коренных жителей  все меньше! Знаю людей которые прожив много лет в Москве вернулись обратно на Сахалин! В Москве по их словам стало невозможно жить.
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8 час.
Н
Николай
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 час.

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