С чем прибыл Олаф Шольц в Китай и как его встретили

Николай Денисов

Правильно земляк! Бывал я и в Москве и в Питере в советское время, но сейчас носа туда не сую. Не то что боюсь, но смотрю онлайн трансляции из этих городов и удивляюсь количеству " понаехавших гастарбайтеров'! Их с каждым годом все больше, а коренных жителей все меньше! Знаю людей которые прожив много лет в Москве вернулись обратно на Сахалин! В Москве по их словам стало невозможно жить.