«Для меня ты идеал», — сын Пугачевой Гарри обратился к маме в шоу»Пусть говорят»

Сейчас о семье Пугачевой и Галкина* известно все меньше. Звезды живут за границей, не общаются с прессой и находятся в уязвленном положении, поэтому стараются не распространяться о том, что происходит в их жизни, но еще несколько лет назад все было совсем не так.