«Барыс» об отсутствии Дитца: «Он продолжает лечиться от простудного заболевания

Клуб из Нур-Султана назвал причины отсутствия Даррена Дитца в двух последних играх. «С большой долей вероятности «Барысу» в предстоящем поединке по медицинским причинам не помогут защитники Даррен Дитц и Олле Альсинг.
Популярные статьи
- Тренер Ильин о полиции после отказа надеть маску: «Они сами нарушают закон, а требуют с граждан»
- Евролига. ЦСКА победил «Баварию», «Зенит» на выезде уступил «Панатинаикосу» и другие результаты
- Бьелса о 17-м месте: «Лидс» доверился мне, и зарплата это доказывает. Но ожидаются не те результаты, которые я предлагаю»
Свежие комментарии