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«Барыс» об отсутствии Дитца: «Он продолжает лечиться от простудного заболевания

Клуб из Нур-Султана назвал причины отсутствия Даррена Дитца в двух последних играх. «С большой долей вероятности «Барысу» в предстоящем поединке по медицинским причинам не помогут защитники Даррен Дитц и Олле Альсинг.

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