Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде картофеля

Картофель — один из самых популярных и доступных овощей в мире, он составляет основу многих блюд. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» 25 сентября о его пользе и вреде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии