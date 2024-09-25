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Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде картофеля

Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде картофеля

Картофель — один из самых популярных и доступных овощей в мире, он составляет основу многих блюд. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» 25 сентября о его пользе и вреде.

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