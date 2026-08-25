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Головинские вести

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Мэр столицы сообщил, как Москва будет развивать возможности для молодежи

Москва намерена и дальше развивать экосистему поддержки молодежи, сообщил Сергей Собянин. Более 3,2 миллиона молодых людей проживают в столице, в том числе свыше миллиона студентов вузов и более 320 тысяч учащихся колледжей.

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