Российская система «Земледелие» сорвала контратаку ВСУ на Дзержинск

Украинская армия предпринимала попытку контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска. Как сообщают РИА Новости, они потерпели неудачу из-за работы инженерно-саперной системы «Земледелие», сорвавшей им логистику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии