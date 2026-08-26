Губернатор Тульской области провёл заседание антитеррористической комиссии

На совещании затронули вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и реализации мероприятий, приуроченных к Дню знаний, празднованию Дня Тульской области и города-героя Тулы, а также к 646-й годовщине Куликовской битвы.
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