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Бензин на бирже подешевел до уровня мая. Почему не спешат падать цены на заправках?

Бензин на бирже подешевел до уровня мая. Почему не спешат падать цены на заправках?

По словам экспертов рынка, опт более волатилен, чем розница: с того момента, как цены снизились на бирже, и до поступления топлива на бензоколонку, проходит определенное времяСтоимость оптовых партий бензина Аи-92 в европейской части России опустилась ниже 50 тысяч рублей за тонну, по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.

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