Бензин на бирже подешевел до уровня мая. Почему не спешат падать цены на заправках?

По словам экспертов рынка, опт более волатилен, чем розница: с того момента, как цены снизились на бирже, и до поступления топлива на бензоколонку, проходит определенное времяСтоимость оптовых партий бензина Аи-92 в европейской части России опустилась ниже 50 тысяч рублей за тонну, по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.