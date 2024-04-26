В Чувашии с размахом отметили День родного языка

25 апреля в Большом зале Дворца культуры тракторостроителей состоялся праздничный концерт «Чăвашла» Заслуженного коллектива народного творчества России – ансамбля «Сувар» – и народного детского ансамбля народного танца «Суварята».
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