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Три из четырех нефтесервисных гиганта мира уходят из РФ

Три из четырех нефтесервисных гиганта мира уходят из РФ

Три из четырех крупнейших в мире нефтесервисных компании заявили о планах ухода из РФ. Первой сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton, отметив, что совместных предприятий на территории РФ у нее нет.

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