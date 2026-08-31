Последняя жертва «Убийцы со счастливым лицом»: тело женщины опознали спустя 34 года

Личность женщины, чье тело обнаружили в Калифорнии в 1992 году, удалось установить спустя почти 34 года.
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