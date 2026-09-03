ВС России уничтожили ряд пикапов ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации

Операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили четыре пикапа ВСУ в населённых пунктах Славянско-Краматорской агломерации Как отметили в Минобороны России, расчёты ударных БПЛА войск беспилотных систем «Южной» группировки войск в круглосуточном режиме отслеживают передвижение автомобильной техники с грузом и живой силой ВСУ на логистических маршрутах в населённых пунктах в Славянско-Краматорской агломерации.
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