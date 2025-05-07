Захарова: Россия глубоко обеспокоена усилением конфронтации Индии и Пакистана

Российская Федерация глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном. Об этом говорится в появившемся на сайте отечественного МИД комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
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