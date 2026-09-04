Собянин рассказал, как Москва расширяет возможности пищевой промышленности

Привлекать инвестиции и развивать пищевую промышленность Москве помогают действующие меры поддержки. Сергей Собянин сообщил, что предприятия могут возмещать лизинговые платежи и получать компенсацию до 50 процентов ключевой ставки по инвестиционным кредитам.
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