Chery вновь попала в яблочко: в России взлетели продажи кроссоверов Jetour

Россияне распробовали кроссоверы Jetour в июле продажи их взлетели в 10 раз относительно июня. Всего по данным АО «ППК» было продано 550 машин марки Jetour (она, напомним, принадлежит Chery), что позволило кроссовером войти в топ-25 лидеров рынка.