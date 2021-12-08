Почему дети ТОП-чиновников не учатся и не живут на родине

Екатерина Вороноцова, Илья Медведев, Елизавета Пескова. Коллаж marieclaire.ru Лидия ГубинаЛишь на постсоветском пространстве можно увидеть уникальную ситуацию, когда ребёнок знаменитого политика мало того, что не поддерживает деятельность своего родителя хотя бы ради приличия, а вовсе поливает свою Родину грязью – и старается при первой же возможности уехать на Запад, подальше от серых многоэтажек и низкого уровня жизни.
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