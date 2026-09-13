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«Сочи» кое-как успел на свой матч со СКА из-за закрытого аэропорта. Это угроза для всего сезона КХЛ

«Сочи» кое-как успел на свой матч со СКА из-за закрытого аэропорта. Это угроза для всего сезона КХЛ

Проблемы уже начались.Вот уже не один год КХЛ, как и весь наш спорт, живет в условиях закрытых аэропортов и потенциальных угроз атак БПЛА.

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