Санкт-Петербургский Дом музыки принимает участие в Зимнем фестивале Юрия Башмета

Global Look Press/Jodi & Jake/moodboard Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Народного артиста России виолончелиста Сергея Ролдугина приглашает зрителей на "Марафон романтических сонтат" в Сочи.
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