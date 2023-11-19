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Спасение утопающих дело рук…

Спасение утопающих дело рук…

Кто кому и что должен – вопрос интересный, и не только в межполовых отношениях. На любого благополучного взрослого, который должен себе, своим детям и родителям, ложится еще одна невидимая нагрузка – поддержка людей социально уязвимых, скажем так.

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