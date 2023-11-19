Спасение утопающих дело рук…

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Кто кому и что должен – вопрос интересный, и не только в межполовых отношениях. На любого благополучного взрослого, который должен себе, своим детям и родителям, ложится еще одна невидимая нагрузка – поддержка людей социально уязвимых, скажем так.