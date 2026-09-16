Виктор Томенко объяснил, когда решится проблема с бензином Алтайском крае

По усредненным оценкам, горючее в Алтайском крае подорожало на 25% Во время прямой трансляции губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопрос, когда в регионе решится проблема с дефицитом топлива.
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