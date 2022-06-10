Происшествия

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Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции оказали помощь женщине, потерявшей сознание за рулем автомобиля

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции оказали помощь женщине, потерявшей сознание за рулем автомобиля

Во время несения службы в городе Долгопрудный лейтенант полиции Юрий Ковалев и младший лейтенант полиции Сергей Колесников услышали неоднократные звуковые сигналы грузового автомобиля.

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