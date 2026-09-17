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Zero Hedge

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Britain's Speech Police: How The State Learned To Fear Its People

Britain's Speech Police: How The State Learned To Fear Its People

Britain's Speech Police: How The State Learned To Fear Its People Authored by Paul Birch via The Daily Sceptic, Many of us in Britain still flatter ourselves that we live in a free country.

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