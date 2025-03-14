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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Австралии-2025. Стартовала первая официальная тренировка в «Формуле-1»

В 4:30 по московскому времени в австралийском Мельбурне стартовала первая практика перед Гран-при Австралии.

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