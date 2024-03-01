Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лебедев
    Вся эта мутная партия "Новые люди" только в названии новая, а по сути все та же 5 колонна, пробравшаяся в ГД.Кандидат в презид...
  • Леонид Попивняк
    ......куски гомосятины в перьях и стразах уже все не маленькие - и редьку пососут.....пора уже им привыкать......."Таскают как чуче...
  • Сергей Андросов
    А эта свинья хохлятская что там забыла?У тебя в*йна? А з...

Коварство России не знает границ: политики Эстонии, Латвии и Литвы в панике

Коварство России не знает границ: политики Эстонии, Латвии и Литвы в панике

Вот и прилетело русофобам. Российская Федерация, естественно - вероломно, объявила в розыск группу политиков из Эстонии, Латвии и Литвы, подозреваемых в осквернении советских воинских мемориалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Вот и нахамили... Вы считаете, что такие комментарии о &quot;поприжать яйца&quot; пишут от всестороннего развитого интеллекта ? Тогда мне вас просто жаль! И это у вас проблемы заострённые на сексуальных инстинктах... Не приписывайте мне свои проблемы, это не по мужски
Ответить
3 час.
Владислав Владислав
Отлично.
Ответить
2 час.
Владислав Владислав
Согласен с вами...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх