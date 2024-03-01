Вот и прилетело русофобам. Российская Федерация, естественно - вероломно, объявила в розыск группу политиков из Эстонии, Латвии и Литвы, подозреваемых в осквернении советских воинских мемориалов.
Коварство России не знает границ: политики Эстонии, Латвии и Литвы в панике
Комментарии
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Людмила Фирстова
Вот и нахамили... Вы считаете, что такие комментарии о "поприжать яйца" пишут от всестороннего развитого интеллекта ? Тогда мне вас просто жаль! И это у вас проблемы заострённые на сексуальных инстинктах... Не приписывайте мне свои проблемы, это не по мужски
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3 час.
Владислав Владислав
Отлично.
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2 час.
Владислав Владислав
Согласен с вами...
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2 час.
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