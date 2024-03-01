Коварство России не знает границ: политики Эстонии, Латвии и Литвы в панике

Людмила Фирстова

Вот и нахамили... Вы считаете, что такие комментарии о "поприжать яйца" пишут от всестороннего развитого интеллекта ? Тогда мне вас просто жаль! И это у вас проблемы заострённые на сексуальных инстинктах... Не приписывайте мне свои проблемы, это не по мужски