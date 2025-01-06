Размеренная охота FPV-дронов на оптоволокне за пикапами украинских военных, мирно припаркованными среди многоэтажек Покровска.
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Размеренная охота FPV-дронов на оптоволокне за пикапами украинских военных, мирно припаркованными среди многоэтажек Покровска.
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