CNN: спиртное приводит пожилых людей к 50 видам смерти

Пожилые люди могут умереть от 50 причин, если употребляют алкоголь даже в умеренном количестве. К такому выводу пришли ученые Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории.
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