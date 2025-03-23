Экономист ответила, ждать ли снижения цен в магазинах из-за падения доллара

Курс рубля влияет на цены в магазинах лишь отчасти, ценовая динамика является результатом взаимодействия множества факторов, поэтому не стоит ожидать массового снижения цен на продукты и товары широкого потребления, сказала РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.