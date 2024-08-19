Первый 5G-телефон с алюминиевым корпусом OnePlus Nord 4 оказался непригоден к ремонту

Выпущенный недавно OnePlus Nord 4 – это первый 5G-телефон с алюминиевым корпусом. Хотя такой выбор дизайна обеспечивает более крепкий вид и потенциал для лучшей ударопрочности, он бросает вызов самостоятельному ремонту.
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