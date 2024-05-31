Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Японии возмутились тем, что Вьетнам пригласил президента России, чтобы уйти из-под влияния Запада и поддержать Москву

В Японии возмутились тем, что Вьетнам пригласил президента России, чтобы уйти из-под влияния Запада и поддержать Москву

Власти Вьетнама, которые долго придерживались нейтралитета в отношении ситуации в Восточной Европе, наконец сделали свой выбор, и Западу он абсолютно не понравился, ведь глава компартии делает ставку на победу Москвы.

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