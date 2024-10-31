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Российские военные перехватили более 20 беспилотников ВСУ, атаковавших регионы

Российские военные перехватили более 20 беспилотников ВСУ, атаковавших регионы РФ Девять украинских БПЛА было сбито силами ПВО или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области.

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