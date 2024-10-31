Российские военные перехватили более 20 беспилотников ВСУ, атаковавших регионы РФ Девять украинских БПЛА было сбито силами ПВО или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области.
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Российские военные перехватили более 20 беспилотников ВСУ, атаковавших регионы РФ Девять украинских БПЛА было сбито силами ПВО или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области.
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