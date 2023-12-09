Спрогнозирована полная отмена штрафов за превышение средней скорости

Шкуматов: штрафы за превышение средней скорости отменят, так как они незаконны Руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов спрогнозировал полную отмену штрафов за превышение средней скорости.
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