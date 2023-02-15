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Челябинск вновь признали городом, выгодным для автомобилистов

Челябинск вновь признали городом, выгодным для автомобилистов

Цены на бензин в регионе одни из самых низких в стране. В очередном рейтинге, представленном Контрольно-счетной палатой, Челябинская область вновь оказалась в лидерах по ценам на автомобильное топливо.

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