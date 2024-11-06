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Крикунов о плей-офф КХЛ: «Авангард» точно пробьется и будет грозным соперником в первом круге для любого. У «Амура» шансы мизерные»

Команда под руководством Сергея Звягина занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 21 матче.

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