Названы популярные у россиян направления для путешествий

В последний месяц зимы россияне для поездок стали чаще выбирать Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край, следует из данных сервиса «Яндекс Путешествия», с которыми ознакомились «Известия» 22 января.
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