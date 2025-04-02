Вышвыривают женщин и детей: боевики в камуфляже заняли храм в Черновицкой области

Продолжает воевать Киев и с собственными гражданами. Все минувшие сутки несколько священников и прихожане Успенского храма в небольшом селе Дубовцы Черновицкой области пытались отстоять свою церковь, которую пришли отбирать представители созданной властями ПЦУ и радикалы.