Август 2022 и 2023 годов: как изменились цены на продукты за год в Тульской области | ТСН24

Жизнь в супермаркетах не стоит на месте – что-то дорожает, а что-то, напротив, дешевеет. Тульская служба новостей проанализировала цены на основные продукты питания в Тульской области в августе 2022 и 2023 годов по данным Росстата и выяснила, как они изменились.