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Место тишины на дачном участке: как отгородить тихий уголок, чтобы ничто не мешало отдыху

Место тишины на дачном участке: как отгородить тихий уголок, чтобы ничто не мешало отдыху

В ритме дачной суеты легко забыть про отдых, а ведь он необходим для восстановления сил. И речь не только про сон – иногда полчаса или час днем в тишине помогают по-настоящему перезагрузиться и накопить силы, а на природе сделать это еще проще.

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