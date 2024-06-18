Эксперт РГО Елецкий: Азовское море по качеству воды постепенно приближается к Черному

У отдыха на Азовском море есть свои преимущества. Так, по качеству воды оно постепенно приближается к Черному, сообщил эксперт регионального отделения Русского географического общества Борис Елецкий в беседе с «Ридусом».
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