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Эксперт РГО Елецкий: Азовское море по качеству воды постепенно приближается к Черному

Эксперт РГО Елецкий: Азовское море по качеству воды постепенно приближается к Черному

У отдыха на Азовском море есть свои преимущества. Так, по качеству воды оно постепенно приближается к Черному, сообщил эксперт регионального отделения Русского географического общества Борис Елецкий в беседе с «Ридусом».

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