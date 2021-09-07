Пенсионерам рассказали о праве на доплату к пенсии за родственников

Сергей ХрипуновБизнес и финансыПенсионерам рассказали о праве на доплату к пенсии за родственниковЭксперт напомнил о госпрограммах, позволяющих получить дополнительную прибавку к пенсии.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАРАлександр РакитинУважаемые владельцы сайта! Когда вы публикуете социально значимые новости потрудитесь заглянуть в первоисточники. Вот вы пишите о том, что Президент распорядился 2 сентября выплатить пенсионерам разовое пособие в 10 000 руб. Но ведь в Указе Президента от 24.08.2021 г. говорится о том, что ПФР в сентябре приступит к выплате названных пособий, о 2 сентября там ничего не сказано. Зато все СМИ, включая ваш сайт, называют 2 сентября в качестве даты, когда всем пенсионерам, перечисляющим пенсию на банковские счета, будет произведена выплата. По факту эти суммы начали перечислять только с 6.09.2021 г. И миллионы пенсионеров, которые рассчитывали получить президентский подарок 2 сентября, его не получили и обвиняли Путина в очередной лжи. Что это как не подстава Путина В.В.?Комментировать
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